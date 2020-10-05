السعودية: 23 وفاة و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كما أكدت الوزارة فى بيان صحفى، إلى تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى المملكة إلى 336 ألفاً و766 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 570 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالى المتعافين إلى 322 ألفًا و55 شخصًا.