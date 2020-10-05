إثيوبيا تحظر الطيران فوق سد النهضة لاعتبارات أمنية

قال رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية، اليوم الاثنين، إن سلطات البلاد حظرت الطيران فوق السد الجديد الضخم (النهضة) لتوليد الكهرباء على النيل الأزرق، لاعتبارات أمنية.
وإثيوبيا على خلاف مع مصر والسودان بسبب سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، والذي تقول القاهرة إنه قد يهدد إمداداتها من مياه النيل.
وأضاف، وسينيله هونيجناو، رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوبية لرويترز في اتصال هاتفي "حظر مرور جميع رحلات الطيران لتأمين السد". ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن أسباب الحظر.
وفي الأسبوع الماضي قال الميجر جنرال، يلما ميرداسا، قائد القوات الجوية إن إثيوبيا مستعدة تماما للدفاع عن السد من أي هجوم.
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