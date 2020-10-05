فلسطين: 11 وفاة و491 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وكانت الصحة الفلسطينية أكدت، أمس الأحد، أن نسبة التعافى من فيروس كورونا بلغت 84.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.7%، ونسبة الوفيات 0.7% من مجمل الإصابات.

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