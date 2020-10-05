العراق : 65 وفاة و3808 إصابات بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين عن تسجيل 65 وفاة و 3808 إصابات بفيروس



أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين عن تسجيل 65 وفاة و 3808 إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. وقالت الوزارة فى تقرير طبى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن العدد الإجمالى بلغ 382949 إصابة و9464 وفاة و312158 حالة شفاء.

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