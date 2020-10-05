النايض : اتفاق إعادة إنتاج النفط كسر الجمود وفتح خط تفاوضى بين الليبيين

وفى حواره مع "وكالة أخبار ليبيا 24"، قال النايض إنه بالطبع تأسيس هش، إلا أنه قابل للتثبيت والتطوير والبناء عليه، وأنه إذا صدقت النوايا والتزم الجميع بالشفافية والحوكمة الرشيدة والنزيهة وإغلاق جميع أبواب الفساد والاستحواذ.

وأشار رئيس تكتل إحياء ليبيا إلى أن الاتفاق على الإنصاف فى توزيع الموارد الليبية على كافة المواطنين الليبيين وقراهم ومدنهم ومناطقهم يفكك عاملا أساسيا من العوامل التى أدت للحروب المتتالية منذ 2011، لافتًا إلى أنه لو استطاع الليبيون الجلوس مع بعضهم البعض، بدون استحواذ وألاعيب ومكر المؤدلجين الذين يضعون مصلحة "الجماعة" فوق مصلحة الوطن، فيمكنهم فعلاً الوصول إلى تفاهمات تقوم على أساسها الدولة الليبية المنشودة.

ونوه إلى أن أى اتفاق حقيقى بين الليبيين يزعج من استحوذ بالقرارات السياسية والمالية والعسكرية فى الغرب الليبى، وأنه للأسف، رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج كان يتصرف وكأنه حاكم مطلق لليبيا، ويعطى نفسه حق الدخول فى اتفاقيات دولية دون أى إذن من السلطة التشريعية الليبية الوحيدة وهى مجلس النواب (بحسب الإعلان الدستورى، وبحسب اتفاق الصخيرات نفسه).

واعتبر النايض أن السراج يستكثر على الليبيين أن يصلوا إلى اتفاقيات توقف الحروب وتنحى بالبلاد نحو السلام والاستقرار وبناء الدولة، مذكرًا بأن المجلس الرئاسى مجلس منقوص تركه نصف أعضائه، وأن قراراته باطلة لأنها لا تصح إلا بالإجماع، وهو مستحيل بسبب غياب نصف المجلس، علاوة على أنه مجلس غير منتخب وغير حائز على ثقة البرلمان ومنتهى الصلاحية منذ أربع سنوات.

وأضاف أن محافظ بنك ليبيا المركزى سيعترض على اتفاق عودة إنتاج النفط، لأنه هو الذى استحوذ على إدارة أموال ليبيا بشكل غير قانونى، حيث طرده البرلمان مرتين، واستنفذ مدته القانونية منذ سنوات.

وتابع أن تعليقات العسكريين على الاتفاق سلبًا فهو أمر مستغرب، وهم الذين ادعوا بأنهم يدافعون عن الدولة المدنية، وقد تحدّث رؤساؤهم المدنيون.

كما أشار رئيس تكتل إحياء ليبيا إلى أن صنع الله حاول الإصرار على فرض القوة القاهرة على القطاع النفطى بأكمله، مضيفًا أنه للوهلة الأولى، بدت محاولات المعرقلين وكأنها ستنجح، وخاصة محاولة الرئيس المكلف تجاوزا للمؤسسة الوطنية للنفط والذى حاول الإصرار على فرض "القوة القاهرة" على القطاع النفطى بأكمله.

وأضاف: "لكن الاتصالات الدبلوماسية المكثقة خاصة مع واشنطن وعواصم أخرى نجحت فى إحباط محاولات المعرقلين والإصرار على فتح تصدير النفط، ولازالت الأمور تسير قدمًا بإيجابية كبيرة".