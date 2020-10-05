الحوار الليبى فى المغرب : تفاهمات حول آليات توحيد المؤسسات

قال المتحدث باسم وفدى مجلسى النواب والدولة الليبيين، اليوم الاثنين، إنه تم التوصل إلى تفاهمات مهمة حول آليات توحيد المؤسسات السيادية الليبية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأكد المتحدث، تعقيبا على جلسات الحوار الليبى فى بوزنيقة المغربية المنعقد قبل أيام، أن هناك رؤى موحدة بشأن ملء المناصب السيادية، موجها الشكر للجهود الدولية لوضع أطر لحل شامل للأزمة الليبية، داعيا المجتمع الدولى لدعم نتائج حوارات بوزنيقة. وكان الوفدان قد باشرا مساء الجمعة الماضية، هذه الجولة التى تأتى بعد نحو شهر من جولة أولى احتضنتها بوزنيقة من 6 إلى 10 سبتمبر الماضى، وأسفرت عن توصل الطرفين إلى اتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولى المناصب السيادية بهدف توحيدها.

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