عقيلة صالح يصل القاهرة لبحث مستجدات الأزمة الليبية

وصل رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، إلى القاهرة، اليوم الاثنين؛ لإجراء مباحثات حول الأزمة الليبية مع المسؤولين المصريين، وسفير أمريكا لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، حسبما أفادت قناة "الحدث".





ووجه ‏السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الأحد، الشكر لمصر لعقدها محادثات تكللت بالنجاح فى الغردقة حول الأمن فى ليبيا، مؤكدا مواصلة المشاورات حول الوضع الليبى فى القاهرة. وأوضح ‏السفير الأمريكى، أنه سيتم تبادل الآراء ووجهات النظر مع مصر للخروج بأفضل نهج لدعم منتدى الحوار الليبى المرتقب. وفى وقت سابق، أكد السفير الأمريكى، أن إعلان القاهرة بشأن الأزمة الليبية، يعد فرصة جيدة للتفاوض بين الليبيين من شرق ليبيا مع حكومة طرابلس، للوصول إلى حل سياسى سلمى للوضع فى مجمله.

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