أحمد أبو الغيط: تطورات الأزمة الليبية تقربنا من نقطة التوصل إلى اتفاق...

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ، إن الأشهر القليلة الماضية شهدت جملة من التطورات المهمة التي ساهمت، وبشكل تراكمي وبناء، في حلحلة الأزمة الليبية فى اتجاه الحل الذي ننشده وندعمه، من حيث الالتزام الذي تبديه الأطراف بوقف إطلاق النار وبالحفاظ على حالة التهدئة القائمة في الميدان وخاصة حول خط سرت / الجفرة، والتئام الحوارات الليبية التى تمت لدفع مسارات التسوية سواء في مونترو أو بوزنيقة أو القاهرة أو الغردقة، والجهد الذي يُبذل لتأمين الاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط فى عموم الأراضي الليبية.

وأوضح أبو الغيط خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري حول ليبيا ، اليوم الإثنين ، أن هذا الاجتماع هو خير دليل على التزام أطراف عملية برلين بالاستمرار في الوقوف بجانب ليبيا وشعبها، وبمرافقة الأطراف الليبية على طول الخط للخروج بتسوية وطنية خالصة تعالج الأزمة الليبية بجوانبها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المترابطة والمعقدة.

ولفت أبو الغيط أن كل هذه التطورات يمكن حقاً أن تقربنا من نقطة التوصل إلى اتفاق ليبي شامل لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتويجها بالانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يتطلع إليها الشعب الليبى، لكننا نعلم أيضاً أن الوضع يظل هشاً ومعقداً وعرضة للتراجع فى أى وقت، ومن ثم فإننا جميعاً مطالبون بتوحيد جهودنا خلف الأمم المتحدة لتمكينها من مواصلة هذا العمل، وخاصة فى سبيل تنظيم وعقد منتدى الحوار السياسى المرتقب الذي نثق أنه سيكون جامعاً وممثلاً لمختلف الأطياف السياسية والمكونات المجتمعية، وأود أن أؤكد هنا على أن الجامعة العربية ستكون على أتم استعداد لمساندة البعثة الأممية في هذا الجهد، وفي تفعيل المخرجات التى يمكن أن يفضى المنتدى إليها.

وشدد على أهمية إسراع حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم وشامل، تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة فى إطار لجنة 5 + 5، لتثبيت وقف إطلاق النار، وبأحكام واضحة يلتزم الجميع بموجبها بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ومياهها الإقليمية، وستكون الجامعة العربية هنا أيضاً جاهزة للنظر في المساهمة التي يمكن أن تقدمها فى آليات مراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار عندما يتم الاستقرار عليها.

وأكد أبو الغيط فى نهاية كلمته، أنه لن تتوافر فرص النجاح والصمود للتسوية التى نسعى إليها ما لم تتوقف الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح والاستقدام المتواصل للعتاد العسكرى والمرتزقة، وما لم يتم التوصل إلى حل دائم وجذرى للتهديد الذى تمثله المجموعات والميليشيات المسلحة.