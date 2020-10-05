النايض : حماية واردات النفط يجفف منابع الإرهاب وتمويل مرتزقة أردوغان

قال الدكتور عارف على النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، إن المصرف المركزى أصبح بمثابة آلة سحب ذاتى للجماعات المتطرفة، معتبرًا أن اتفاق إعادة إنتاج النفط سيعمل على تجفيف منابع الإرهاب وتمويل الفوضى فى ليبيا.





وفى تصريحاته لـ"وكالة أخبار ليبيا 24"، شدد النايض على أن إعادة إنتاج وتصدير النفط ستنعش الاقتصاد وتوفر الخدمات إذا تم توجيه واردات النفط فعلاً لخدمة كل الليبيين فى البلد التى تعتمد بشكل كامل على سيولة النفط، إلا أنه شدد على أهمية حماية الورادات من الفساد ومن سوء الاستخدام ومن تمويل الإرهاب والحروب.

وذكر رئيس تكتل إحياء ليبيا بما حدث فى 2011، وكيف استطاع على الصلابى والصادق الغريانى وجماعاتهم من إزاحة المرحوم قاسم عزوز من منصب محافظ ليبيا المركزى وتنصيب أداة من أدواتهم فى المنصب.

وأضاف أنه منذ ذلك التاريخ تم زرع أعضاء من الجماعة وأدواتها فى مجلس إدارة المصرف وفى أهم إداراته بحيث أصبح المصرف المركزى بمثابة "آلة سحب ذاتى" للجماعات المتطرفة من خلال شركاتهم والاعتمادات والعملات الأجنبية التي استحوذوا عليها.

وأشار إلى منذ سنوات قام المصرف المركزى بتحويل أموال وأرصدة طائلة إلى تركيا، وزادت وتيرة ذلك بعد الاتفاقية الاستعمارية الأخيرة التى أقدم عليها المجلس الرئاسى المنقوص، والمنتهى الصلاحية بدون مصادقة البرلمان الليبى المخول الوحيد بالمصادقة على كافة الاتفاقيات.

وتابع: "لا يزال المصرف المركزى يحوّل ثمن المستعمرين الجدد ومرتزقتهم التركمان. لذلك، أى اتفاق يمنع الاستحواذ على موارد النفط ويضمن عدم ذهابها إلى تركيا وجماعاتها المؤدلجة سيجفف فعلا منابع الإهاب".

كما أشار النايض إلى مشايخ وأعيان وقيادات ليبيا الاجتماعية لم يتوقفوا قط منذ 2011 عن محاولات إصلاح ذات البين والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة. ولكن للأسف، تم إهمال أعمالهم الجليلة وتعودت البعثة الأممية على دعوة كثير من الشخصيات التى لا تمثل إلا نفسها أو أعدادا قليلة من الناس أو أحزاب قزمية هزيلة، مضيفًا أن الخطوة الحوارية الجديدة، إذا ما التفّت حولها القيادات الاجتماعية الليبية، يمكن أن تُبنى عليها مصالحة شاملة، إذا صحت النوايا، واتسعت دائرة المشاركة فيها.