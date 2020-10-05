وبحسب الشبكة، جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى مع مسؤول أمريكى فى القاهرة، مساء اليوم، لبحث توحيد مؤسسات ليبيا، مؤكدًا على تمسك واشنطن بتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تهدد بفرض عقوبات على من يعطل توحيد المؤسسات الليبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.