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الأردن يسجل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار عربية أحمد جاد 2020-10-05 19:52 تبليغ
الأردن يسجل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأردن يسجل 1824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة فى بيان صحفى، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إن حالات الإصابة الجديدة تعود لأردنى قادم من الخارج، و1823 حالة محلية، مشيرة إلى تسجيل 52 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5297 حالة، كما سُجلت 9 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 110 حالات.

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