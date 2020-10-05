اتفاق عقيلة ومبعوث أمريكى لتعيين رقابة دولية على مصرف ليبيا المركزى

اتفق المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى مع مسؤول أمريكى، على تعيين رقابة دولية على المصرف المركزى الليبى، وذلك خلال اجتماع فى القاهرة، مساء اليوم الإثنين، لبحث توحيد المؤسسات الليبية.





ووفقًا لما نقلته مصادر شبكة "العربية" الإخبارية، أكد اللقاء بين عقيلة صالح والمسؤول الأمريكى، مساء اليوم، على أهمية توحيد المؤسسات الليبية، لاسيما المؤسسة العسكرية.

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