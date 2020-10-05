أخبار عاجلة
شاهد أول ظهور لصاروخ كورويا الشمالية “المرعب” .. وردة فعل مسؤول أمريكي كبير ! -
ماسكين عليا صور.. رامي جمال يمازح معجباته بسبب فلاتر التصوير -
برفقة عمر كمال.. حمو بيكا يغازل زوجته.. فيديو -
سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه -
تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا -
الجيش الأمريكي يضع شروطا لـ سحب المزيد من جنوده من أفغانستان -
انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد -
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على رئيس بيلاروسيا -
خاص.. تعرف على سبب تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم -
أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن ضربة الجزاء غير المحتسبة لـ حرس الحدود -

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق طولكرم 

أخبار عربية تبليغ
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق طولكرم 
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق طولكرم 

أفادت قناة روسيا اليوم فى خبر يفيدبأن شابا فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة عيناف المقامة على أراضي شرق طولكرم.

وأضافت أن الشاب فارق الحياة إثر تلقيه طلقات نارية بزعم إلقائه زجاجة حارقة.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أشارت إلى أن شابا أصيب مساء الاثنين برصاص القوات الإسرائيلية على حاجز "عناب" شرق طولكرم.

ونقلت عن شهود عيان قولهم إنهم شاهدوا شابا ملقى على الأرض بالقرب من الحاجز وهو ينزف، ولم تعرف هويته.

وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية أغلقت الحاجز من كلا الاتجاهين، ومنعت المركبات من العبور، ما تسبب في حدوث اكتظاظ واختناقات مرورية في المكان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق طولكرم  على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 