لبنان.. 8 وفيات و1175 إصابة جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 8 وفيات و1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى الى 45657 حالة.

وحسب إحصاءات نشرتها الوزارة، فإن عدد الوفيات المسجل في البلاد بالفيروس ارتفع إلى 414 حالة منذ منذ 21 فبراير الماضي.

وأشارت بيانات الصحة اللبنانية إلى أن ثمة 15 إصابة بين الإصابات الجديدة تم تسجيلها لوافدين إلى البلاد وهو ما يرفع عدد حالات الإصابات ضمنهم إلى 1721 إصابة، مقابل 93936 حالة من الإصابات المحلية.

وأوضحت الوزارة أن هناك 624 حالة استشفاء بينها 167 في العناية المركزة.