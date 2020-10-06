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لبنان يسجل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار عربية أحمد جاد 2020-10-05 20:57 تبليغ
لبنان يسجل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا
لبنان يسجل 1175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت وزارة الصحة العامة فى لبنان اليوم، بحسب وكالة أنباء ، أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 20243، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 414 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة.

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