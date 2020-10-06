استخبارات الصومال توقع بخلية أمنية فى جوبلاند واعترافات خطيرة

وأشاد بيان فرع الاستخبارات الصومالية بولاية جوبلاند، باحترافية الأجهزة الأمنية التى تمكنت من الإيقاع بأفراد الخلية الإرهابية على الرغم من أنهم يتمتعون بحس أمنى عال.
كما نشر التلفزيون المحلى فى جوبالاند اعترافات خطيرة على لسان أحد أفراد الشبكة الإرهابية، قال فيها إنهم يعملون فى كسمايو منذ 2017، وأنه التحق بصفوف ميليشيات الشباب عام 2014، وجاء إلى كسمايو 2017، للعمل ضمن هذه الخلية.
وقال الإرهابى، الذى يدعى عبدالقيوم عبدالرزاق موسى: "منذ ذاك العام نفذنا أكثر من 12 عملية إرهابية فى جميع أحياء مدينة كسمايو، وكانت تلك العمليات غالبا تستهدف التجمعات البشرية الكبيرة"، موضحًا أنه كان يقيم فى المدينة بصفة طالب بأحد الجامعات الأهلية، بينما رفاقه ينشط أحدهم فى القطاع التجارى، أما الآخر كان يعمل مدرسا لدى وزارة التعليم المحلية بالولاية وكان له صيدلية خاصة .
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