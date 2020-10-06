مستشار خامنئي: تركيا تصب البنزين على نار المعارك في ناغورني قره باغ

دعا علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، تركيا إلى وقف تدخلها في الأزمة الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم نارغوني قره باغ، معتبرا أن ”أنقرة تصب البنزين على نار المعارك بين البلدين“.

وقال ولايتي في حديث مع صحيفة ”كيهان“ الإيرانية إن ”إيران تعمل خلال السنوات الأخيرة على تشجيع أذربيجان وأرمينيا على حل أزمة قره باغ عن طريق الحوار، ولكن دخول النظام الصهيوني وتركيا والجماعات الإرهابية التكفيرية، أدى إلى تصعيد الأمور حتى وصلت إلى الحرب المباشرة“.

وتساءل ولايتي ”لماذا تصر تركيا على استمرار الحرب؟ في حين أن بإمكانها تقديم المساعدة لإنهاء هذه الحرب، ولهذا نوصي أصدقاءنا في تركيا بدلا من صب البنزين على نار الحرب، أن يعملوا على إنهاء المسألة“.

وحول موقف طهران من أزمة قره باغ، صرح ولايتي بأن ”إيران ترى وجوب تحرير جميع الأراضي الأذربة المحتلة، إذ إننا قلقون على مصير أذربيجان، ونؤمن بضرورة الحفاظ على كامل أراضيها“.

وأردف قائلا ”إننا نمتلك -أيضا- جوارا وتاريخا طويلا مع أرمينيا، ولا نريد أن يتعرض الأرمن لخسائر، ولكن يجب أن يتم الحفاظ على الحقوق الضائعة لأذربيجان، وإعادة مناطقها المحتلة، ووقف إراقة الدماء“.

ورأى مستشار المرشد الإيراني أن ”حل أزمة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا يجب أن يتم عبر الحل السياسي وليس العسكري على الإطلاق“، معتبرا أن ”الخاسر الوحيد في الحرب هو الشعوب، نظرا لتضرر الجانبين من المعارك“، معربا عن قلقه من تضرر مواطنين إيرانيين جراء القصف المتبادل بين باكو ويريفان على الحدود الإيرانية.