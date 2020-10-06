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بشار الأسد: أردوغان المحرض الرئيسى فى نزاع قره باغ

أخبار عربية بسنت فاروق 2020-10-06 09:08 تبليغ
بشار الأسد: أردوغان المحرض الرئيسى فى نزاع قره باغ
بشار الأسد: أردوغان المحرض الرئيسى فى نزاع قره باغ
وصف الرئيس السورى بشار الأسد، نظيره التركى رجب طيب أردوغان "بالمحرض الرئيسى" فى نزاع أرمينيا وأذربيجان بإقليم ناجورنى قره باغ، مؤكدا التقارير بشأن نقل مرتزقة من سوريا إلى الإقليم.

وناجورنى قره باغ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتى تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان فى حرب فى التسعينيات، لكن لا تعترف أى دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.

وعملت تركيا مؤخرا على إشعال الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بمساندة الأخيرة، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.

 

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