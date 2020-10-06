بشار الأسد: تركيا تستخدم إرهابيين من سوريا ودول أخرى في المعارك في...

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودول في المعارك التي تشهدها منطقة قره باغ بين أذربيجان وأرمينيا.
واتهم الرئيس السوري في حوار مع وكالة "نوفوستي"، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ.
وأوضح الأسد أن الرئيس التركي يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بصلاته بتنظيم "داعش".
وقال الرئيس السوري إن الجميع يعرف أن تنظيم "داعش" كان يبيع النفط السوري عبر تركيا وبحماية أمريكية.
وأضاف الأسد أن الدول الغنية متواطئة مع الرئيس التركي في دعم الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا باتت أداة لتنفيذ سياسة هذه الدول.
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