تطبيق توكلنا يوضح شروط حجز موعد فحص كورونا

أوضح تطبيق توكلنا التابع لوزارة الصحة، شروط حجز موعد فحص كورونا.
وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي في تويتر: “حجز موعد فحص كورونا يلزم التأكد من أن الحالة غير مصاب، وعدم وجود حجز مسبق، وعدم وجود نتيجة سابقة لم تظهر، ووجود مراكز “تأكد” في نطاق 100كلم”.
جاد ذلك ردا على تساءل تلقاه تطبيق توكلنا عبر تويتر من إحدى المتابعين تشكو من عدم معرفتها حجز موعد عبر التطبيق.
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