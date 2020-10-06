«الخطوط السعودية» توضح مدة استرجاع قيمة الحجز بعد إلغائه

كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية ، عن مدة استرجاع قيمة الحجز بعد إلغائه .
وأوضحت الخطوط السعودية أن عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع “كاش – سداد” من 3 أيام إلى 21 يوم عمل ، وفي حال السداد بالبطاقة الإئتمانية مدة الاسترجاع تصل إلى 45 يوم عمل.
جاء ذلك رداً من حساب العناية بالضيوف على استفسار أحد المتابعين حول مدة استرداد قيمة الحجز بعد الإلغاء.
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