«الخطوط السعودية» توضح مدة استرجاع قيمة الحجز بعد إلغائه

كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية ، عن مدة استرجاع قيمة الحجز بعد إلغائه .

وأوضحت الخطوط السعودية أن عملية الاسترجاع قد تستغرق في حال كانت طريقة الدفع “كاش – سداد” من 3 أيام إلى 21 يوم عمل ، وفي حال السداد بالبطاقة الإئتمانية مدة الاسترجاع تصل إلى 45 يوم عمل.

جاء ذلك رداً من حساب العناية بالضيوف على استفسار أحد المتابعين حول مدة استرداد قيمة الحجز بعد الإلغاء.