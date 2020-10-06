استقالة الحكومة الكويتية والأمير يكلفها بتصريف الأعمال

قدم رئيس الحكومة الكويتية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، استقالة حكومته أمام أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء. وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الشيخ نواف أعرب عن ثقته بالحكومة، وكلفها بتصريف الأعمال والتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة. ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) في أواخر شهر نوفمبر المقبل. ويتمتع البرلمان بسلطة تمرير التشريعات أو منع صدورها واستجواب الوزراء واقتراح التصويت بحجب الثقة عن كبار المسؤولين الحكوميين، وهي إجراءات أدت بشكل فعلي إلى تعطيل إصلاحات اقتصادية أو إلى تعديلات وزارية. ويترقب الكويتون تعيين الأمير الشيخ نواف لولي عهد جديد ورئيس جديد للوزراء.

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