عاجل.. مقتل 8 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب السورية

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال مصدر طبى فى مدينة الباب، إن 8 قتلى وعدد من الجرحى سقطوا، فى حصيلة أولية، نتيجة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة الباب شرق حلب.

وشهدت مدينة الباب، التى تخضع لسيطرة الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا، سلسلة انفجارات، كان أعنفها فى 16 نوفمبر الماضى، عندما قتل أكثر من 20 شخصًا وأصيب العشرات فى انفجار سيارة مفخخة أمام مدخل نقل الحافلات فى المدينة.