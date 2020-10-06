عاجل.. سقوط مروحية عسكرية للجيش التونسى ومقتل قائدها

قالت الوزارة، إن الطائرة كانت تقوم صباح اليوم بمهمة عملياتية بالعمق الصحراوى بمنطقة رمادة دون أن تحدد أسباب الحادث.
وأشارت إلى أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب سقوط الطائرة، فيما تكفل القضاء العسكرى بفتح بحث تحقيقي.
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