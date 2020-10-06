رئيس برلمان الكويت يعلن فض دور انعقاد مجلس الأمة

وقال رئيس البرلمان الكويتى: "سوف أدعو لجلستين خاصتين الأربعاء، لتأبين الأمير الراحل واستكمال إقرار القوانين قبل فض دور الانعقاد الحالى". وأوضح رئيس البرلمان: "إذا وصلنى أمر أميرى غدا بتزكية ولى للعهد سوف أدعو لجلسة خاصة تعقد الخميس".

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