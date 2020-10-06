التحالف يعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه #نجران مؤكدا استمرار محاولات المليشيا الارهابية باستهداف المدنيين والاعيان المدنية . وقال التحالف: نتخذ وننفذ الاجراءات العملياتية لحماية المدنيين والاعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الانساني . اظهر المزيد

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