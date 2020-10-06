تحطم طائرة عسكرية تونسية ومقتل قائدها

أعلنت وزارة الدفاع التونسية سقوط طائرة عسكرية من نوع “إف 5″، اليوم (الثلاثاء)، خلال مهمة عملياتية بالعمق الصحراوي بمنطقة رمادة، ومقتل قائدها. وأوضحت الوزارة في بيان نقلته “سبوتنيك” أن لجنة فنية ستتولى التحقيق لتحديد أسباب الحادث. وأضافت أن القضاء العسكري سيفتح بحث تحقيق في الغرض. اظهر المزيد

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