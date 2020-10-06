ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مدينة الباب السورية إلى 15 قتيلا و40 مصابا

ارتفعت حصيلة القتلى فى انفجار سيارة مفخخة بمدينة الباب بريف حلب الشرقى، اليوم الثلاثاء، إلى 15 قتيلاً و40 جريحًا، وسط توقعات بارتفاع أعداد القتلى مرة أخرى جراء ذلك الانفجار الدامى الذى شهدته المدينة الواقعة تحت سيطرة الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا.





ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال مصدر طبى فى مدينة الباب، إن السيارة المفخخة انفجرت فى شارع الكورنيش قرب دوار مسجد عثمان بن عفان وسط المدينة، متوقعًا ارتفاع حصيلة القتلى لوجود جرحى فى حالة خطرة. ووصف مصدر فى شرطة الباب الحرة التابعة للفصائل السورية المسلحة، الانفجار بأنه الأعنف الذى تشهده المدينة، مشيرًا إلى أن المتفجرات كان موضوعة فى شاحنة كبيرة بحسب كاميرات المراقبة التى رصدت الانفجار. كما أكد سكان محليون فى مدينة الباب، أن الانفجار هز مدينة الباب بالكامل ودمر عشرات المنازل والسيارات، وأن أشخاصًا مازالوا تحت الأنقاض.

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