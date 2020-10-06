محامو البشير ينسحبون من محاكمته احتجاجا على شخص النائب العام

انسحب محامو الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ومتهمين آخرين من جلسة المحاكمة فى قضية انقلاب 1989، اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على تلاوة النائب العام لنصوص الاتهام، قائلين إنه كان من مقدمى البلاغات فى القضية قبل تقلده منصبه.





ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قرر القاضى عقد الجلسة المقبلة فى 20 أكتوبر الجارى.

وفى قاعة المحكمة قال عبد الباسط سبدرات، من فريق الدفاع عن البشير، إن النائب العام السودانى "تاج السر الحبر قبل أن يصبح نائبًا عامًا تقدم بهذا البلاغ بصفته مواطنًا عاديًا، والآن نعترض على تلاوته خطبة الاتهام".

إلا أن رئيس المحكمة عصام محمد إبراهيم قرر الاستماع لـ"خطبة الاتهام"، قائلاً: "المحكمة قررت الاستماع لخطبة الاتهام من يريد الانسحاب فلينسحب"، فقرر أغلب المحامين مغادرة القاعة بالفعل.

وقال الحبر: "نقدم المتهمين من العسكريين بموجب المواد 96، و78، و54، والمواد 96، و78، للمدنيين من قانون العقوبات السودانى لسنة 1983 والذى كان ساريا عند وقوع الجريمة". وتعنى المادة 96 بتقويض النظام الدستورى، والمادة 78 باشتراك أكثر من شخص فى ارتكاب جريمة، أما المادة 54 من قانون القوات المسلحة السودانية فتعنى باستخدام القوة العسكرية.

وهذه الجلسة السادسة لمحاكمة المتهمين الـ28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذى أوصل البشير إلى السلطة فى 1989، حيث حضر الجلسة المتهمون وعلى رأسهم البشير فى ملابس السجن البيضاء. وفى حال إدانتهم سيواجهون عقوبات يمكن أن تصل إلى الإعدام.

يذكر أن البشير مطلوب أيضًا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقى وجرائم ضد الإنسانية، فى النزاع بإقليم دارفور غرب البلاد، بين 1959 و2004 الذى أسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.