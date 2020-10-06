عاجل.. التحالف العربى يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه نجران

وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثى باتجاه نجران. يذكر أن قوات التحالف، كانت أعلنت الشهر الماضى، إسقاط طائرة مسيرة حوثية انطلقت من محافظة عمران اليمنية باتجاه محافظة أبها.

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