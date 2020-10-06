مصرع وإصابة 55 شخصا بانفجار سيارة مفخخة في ريف حلب

قتل 15 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح، يوم الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن ”دوي انفجار عنيف سُمع في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة فصائل عملية درع الفرات والقوات التركية شمال شرق حلب، بعد انفجار سيارة مفخخة قرب محطة للحافلات وسيارات الأجرة بمدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي“.

وأضاف أنه ”بحسب المعلومات الأولية، فإن الانفجار ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت قرب مسجد عثمان وسط المدينة، مما أدى لمقتل وجرح العشرات، بالإضافة لحدوث دمار كبير في مكان وقوع الانفجار“.