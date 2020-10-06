قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، أنه في حال قرر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، إرسال الأمر الأميري بتزكية ولي العهد يوم غد الأربعاء، فسيقوم بتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة بعد غد الخميس، لمبايعة ولي العهد. وذكر الغانم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن «الأمر الأميري بتزكية ولي العهد بيد سمو أمير البلاد ووفق الدستور فلدى سموه مدة سنة لاختيار ولي العهد».
وبين أنه في حال عدم وصول الأمر الأميري بتزكية ولي العهد يوم الغد، فسيتم ذلك بعد فض دور الانعقاد وفقا للاجراءات المتبعة من اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد.
وشرح «إذا وصل الأمر الأميري غدا ستكون الجلسة ضمن دور الانعقاد الحالي وقبل فضه يوم الخميس صباحا سأدعو إلى عقد جلسة لمبايعة ولي العهد ما قبل الجلسة الختامية وفقا للاجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغانم: جلسة خاصة لمبايعة ولي العهد يوم الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.