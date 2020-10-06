الغانم: جلسة خاصة لمبايعة ولي العهد يوم الخميس المقبل

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، أنه في حال قرر سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، إرسال الأمر الأميري بتزكية ولي العهد يوم غد الأربعاء، فسيقوم بتوجيه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة بعد غد الخميس، لمبايعة ولي العهد. وذكر الغانم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن «الأمر الأميري بتزكية ولي العهد بيد سمو أمير البلاد ووفق الدستور فلدى سموه مدة سنة لاختيار ولي العهد».

وبين أنه في حال عدم وصول الأمر الأميري بتزكية ولي العهد يوم الغد، فسيتم ذلك بعد فض دور الانعقاد وفقا للاجراءات المتبعة من اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد.

وشرح «إذا وصل الأمر الأميري غدا ستكون الجلسة ضمن دور الانعقاد الحالي وقبل فضه يوم الخميس صباحا سأدعو إلى عقد جلسة لمبايعة ولي العهد ما قبل الجلسة الختامية وفقا للاجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها».