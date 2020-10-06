المستشار زيد الايوبي: تصريحات الأمير بندر بن سلطان تؤكد حرص السعودية على القضية الفلسطينية

الخليج – خاص : قال المحلل السياسي الفلسطيني المستشار زيد الايوبي ان تصريحات سمو الأمير بندر بن سلطان لقناة العربية حول القضية الفلسطينية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على مستقبل الشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه التاريخية .

وأكد المستشار الايوبي ان سمو الأمير بندر بن سلطان شخص الواقع الفلسطيني بشكل دقيق خصوصا من خلال السرد التاريخ للوقائع التي لا احد يستطيع ان ينكره تحديدا على صعيد بعض الإخفاقات التي كانت سببا الاداء السياسي الفلسطيني الخاطئ في مراحل معينة مثل مرحلة الاحتلال العراقي للكويت وغيرها من المحطات التي تستحق ان تكون دروس نستخلص منها العبر كي لا نقع بذات الأخطاء مرة أخرى.

ونوه المستشار الايوبي ان الشعب الفلسطيني يفتخر بالدور السعودي التاريخي تجاه القضية الفلسطينية والذي اكد عليه سمو الأمير بندر بن سلطان .

وأشار المستشار الايوبي ان ما تفضل به سمو الأمير بندر بن سلطان أثناء تصريحاته للعربية هو لسان حال الشارع الفلسطيني الذي بدأ يستشعر خطورة هذه المرحلة السياسية التي تمر بها القضية الفلسطينية خصوصا بعد الانقلاب الحمساوي البغيض .

ودعى المستشار الايوبي القيادة الفلسطينية إلى اعتبار تصريحات سمو الأمير بندر بن سلطان بمثابة المقترحات العروبية الحريصة على الشأن الفلسطيني من اجل البدء في تطوير استراتيجيات وخطط سياسية تستند لتحليل للواقع السياسي والاقتصادي السليم خصوصا على المستوى الإقليمي لغايات تطوير الاداء السياسي المبني على تغيير الأدوات والخطاب والمنهج بشكل يحافظ على الثوابت التاريخية للشعب الفلسطيني ويصون العلاقة الفلسطينية مع العمق العربي وخصوصا الخليجي .

وأكد المستشار الايوبي إلى انه ان الأوان ان نستمع للحريصين على مستقبلنا من اشقاءنا العرب كي نستمر في النضال ضد الاحتلال على أسس منطقية وعقلانية وليس بناءا على ردات فعل ارتجالية لبعض القيادات التي ستلحق بقضيتنا الضرر الفادح نتيجة لعدم التخطيط السليم لبلوغ الهدف الوطني الأسمى وهو التحرر والانعتاق من الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

واستطرد الايوبي قائلا ان الشارع الفلسطيني تلقى تصريحات سمو الأمير بندر بكل احترام وتوقير وكان سعيدا لكونها تصريحات نابعة من قلب محب لفلسطين وتنسجم مع الوجدان الفلسطيني في الداخل والشتات .

وثمن المستشار الايوبي تصريحات سمو الأمير بندر بن سلطان معتبرا أياها درس رفيع وجليل في العلوم السياسية يجب على من يهمه مستقبل الشعب الفلسطيني ان ينهل منه ويطلع عليه سيما وان شعبنا قد تعب من انعدام التخطيط والرؤى السياسية الواقعية .

واشاد المستشار الايوبي بالدور التاريخي للمملكة العربية السعودية الداعم للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني من أيام المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثرة وصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان ادام الله عزهما مؤكدا على ان فلسطين وشعبها ستبقى وفية للسعودية ولن تنجح كل المحاولات التي تسعى لنزع فلسطين من عمقها العربي فالشعب الفلسطيني وأحراره يقدرون وقفات العز السعودية مع القضية الفلسطينية وسنبقى دائما خلف المملكة بقيادة سلمان الحزم وولي عهده الأمين دائما وابدا وفي كل المراحل فهذا عهد الأوفياء الأوفياء وعهد الرجال للرجال.