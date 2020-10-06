خلال 24 ساعة.. فلسطين تسجل 475 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وبحسب الوزارة، فإن قطاع غزة ‬‬سجل أعلى عدد من إصابات اليوم بإجمالى 146 حالة تلته محافظة الخليل بواقع 70 إصابة، فيما لم يتضمن تقرير اليوم عدد الإصابات فى مدينة القدس وتوزعت باقى الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، أن هناك 46 مريضا فى غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعى.