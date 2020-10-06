وفاة رئيس الأركان الليبي الأسبق بفيروس كورونا 

أعلنت عائلة رئيس الأركان الليبي الأسبق، اللواء سليمان محمود العبيدي، عن وفاته إثر إصابته بفيروس كورونا.
وقالت ابنة الراحل، اليوم الثلاثاء، في تدوينة على موقع "فيسبوك": "والدي اللواء سليمان محمود العبيدي في ذمة الله، بعد معاناة مع مرض فيروس كورونا. دعواتكم له. بنت اللواء".
كما أكدت وسائل إعلام ليبية محلية، منها "قناة فبراير"، و"قناة ليبيا الأحرار"، أن العبيدي البالغ من العمر 76 عاما، توفي متأثرا بإصابته بالفيروس.
والعبيدي عسكري ليبي بارز كان أحد الضباط الذين شاركوا مع الرئيس الراحل معمر القذافي في انقلاب 1969.
وانشقّ عن نظام القذافي عقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011.
وشغل اللواء العبيدي منصب رئيس الأركان العامة للجيش بين يوليو 2011 ونوفمبر 2011.
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