العراق يسجل 67 وفاة و4172 إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 67 وفاة و4172 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 9531 والإصابات 387121.

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