الشرطة تنفذ حملات حلاقة إجبارية لشباب السودان فى الشوارع

ووفقًا لصحيفة "آخر لحظة" المحلية، فقد صاحب الحملة أحداث عنف واشتباكات بين عدد من أفراد الشرطة السودانية والشباب بعد شروع الشرطة فى تنفيذ المهمة، حيث شوهدت عربة شرطة بها 8 أفراد أوقفوا شابًا من أصحاب الشعر الكثيف بجوار مركز الشهيدة ندى، ومرورًا بالشارع المؤدى إلى المايقوما، ثم منطقة المزدلفة.

وأضافت الصحيفة أن البعض منهم كانوا يقفون فى طابور الخبز لحمله إلى أسرهم، إلا أن أفراد الشرطة قاموا بحلق رؤوس خمسة شباب فى الحال تحت التهديد والوعيد.

وأضافت الصحيفة أن مصير الرافضين كان القبض عليهم وإيداعهم السيارة الأمنية، وسط استنكار الكثير من المواطنين للخطوة التى أقدمت عليها الشرطة، واصفين إياها بالغريبة.

وبحسب "سبوتنيك" الروسية، فإن هذه ليست المرة الأولى، بل وقعت من قبل إذ تبرر الشرطة السودانية تنفيذها تلك الحملات بأنها تهدف "لإظهار هيبة الدولة" ومحاربة الظواهر السلبية.

وفى تصريحات نقلتها وكالة السودان الرسمية "سونا"، قال العميد عصام السيد على، مدير شرطة محلية جبل، بشأن حملة مشابهة قبل عامين، إن الحملة التى وصفها بأكبر حملة للقضاء على الظواهر السالبة، شارك فيها 300 من أفراد القوات النظامية و20 ضابطًا، مضيفًا أن "الحملة تستهدف كل الأحياء بالمحلية لإظهار هيبة الدولة وسيادة حكم القانون".