اشتباكات بين متظاهرين والأمن العراقى وسط كربلاء

اندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية والحشد الشعبى قرب ضريح الإمام الحسين، اليوم الثلاثاء، خلال إحياء مئات الآلاف من الشيعة لذكرى أربعينية الإمام الحسين، والمقرر أن تبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل، حسبما أفاد شهود عيان.





وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال الشهود إن الاشتباكات اندلعت خلال مسيرة نظمها المتظاهرون فى محافظة كربلاء قرب مرقد الأمام الحسين، واستخدمت خلالها القوات الأمنية العصى والهراوات لتفريق المتظاهرين. وأوضح الشهود أن مسيرة المحتجين انطلقت من ساحة التربية ساحة المظاهرات الرئيسية في كربلاء إلى منطقة بين الحرمين إلا أن قوات الحشد الشعبى وعناصر من منتسبى الأمن منعتهم من الدخول إلى منطقة ما بين الحرمين المكتظة، حيث أوقعت الاشتباكات عددًا كبيرًا من الإصابات فى مكان يكتظ بمئات الآلاف من الزوار. وذكر الشهود أن القوات الأمنية أجبرت المتظاهرين على الانسحاب إلى ساحة التظاهر الرئيسية وفسح المجال أمام الزوار لأحياء أربعينية الأمام الحسين.

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