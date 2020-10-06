تركيا.. احياء الصراعات وسياسة المتناقضات والأمر الواقع

لم يعد هناك مجالاً للشك حول نوايا تركيا الخبيثة فيما يحدث من قلاقل واضطرابات وتدخلات واستفزازات في اقطار مختلفة من الشرق الأوسط ووسط آسيا فكل يوم جديد يكشف لنا ما تكنه هذه الثكنه الإستعمارية من بغض وعداء دفين منذ حقبة الباب العالي حتى يومنا هذا والى ما شاء الله للعرب وللعالم أجمع ، فالبداية كانت منذ ثورة الربيع العربي ومحاولة تفتيت الدول العربية عن طريق استخدام الجماعات الإرهابية التي كانت ولا زالت تدعمها وتنشر الفوضى عن طريقها كما حدث في سوريا والعراق وامتداداً الى ليبيا ودعمها الإنقلابيين في اليمن ثم الإنتقال الى وسط آسيا لإشعال الحرب الموؤودة منذ عقود بين اذربيجان وارمينيا.

كثير من المخططات القذرة التي حاول بها اوردوغان خداع العالم بها كما زعم أن تدخله في سوريا كان لدحر حزب العمال وتحييد خطره عن تركيا الا انه اتضح أن الهدف من التدخل في سوريا هو تكوين جيش من الجماعات الارهابية التي كانت تحارب في سوريا وتجييش الشباب في سوريا واللاجئين في تركيا والزج بهم في الصراعات التي يقوم باشعالها في مناطق متفرقة من العالم،كما أن تدخله في العراق كان بحجة اجتثاث حزب العمال الذي امتد الى اواسط العراق وكما حدث في ليبيا ايضاً من غزو بحجة طلب واتفاق مبرم من حكومة السراج وما يحدث الآن في أذربيجان من ارسال المقاتلين السوريين لها وتقديم جميع أنواع الدعم اللوجستي لهم وكثير من التخبطات السياسية والتدخلات السافرة التي يبرهن عنها دائماً إما بتحييد خطر عن بلاده أو بنظرية المؤامرات التي طالما رددها في خطاباته المقتضبه وفي الحقيقة أنه لا تفسير لذلك سوى أنها زرع للفتن والصراعات للخروج بمكاسب تخدم طموحاته وأحلامه الإستعمارية التي لن يستيقظ عليها يوماً من الأيام…

ومن الأمور التي تكشّفت حول ليبيا أن تركيا وبمساعدة قطر وبعد الضربات التي وجهها حلف شمال الأطلسي للإطاحة بنظام القذافي تورطت كلتا الدولتين المارقتين في قتل القذافي سعياً منها وراء مصالحها الخاصة ولم ترعَ الود والوئام المسموم القائم على المؤامرات القذرة التي كانت تحاك في خيمتة الخربة ضد الدول العربية وحكامها وشعوبها؛وأكملت مخططها بالتدخل السافر بموجب اتفاقية حكومة السراج الباطلة،وأرادت الاستيلاء على الثروات الطبيعية فيها وفرض الأمر الواقع إلا أن الدبلوماسية السعودية وبعض الدول العربية صنعت موقفاً أوروبياً حازماً قوّض التقدم التركي في مسار الحرب وجعل فرنسا وبعض الدول الأوروبية يعلنون موقفهم إزاء تلك التدخلات ووقفوا ضدها مما ضيّق الخناق على الوجود التركي هناك واضطرها الى التضحية بحكومة السراج لتقديم تنازلات ووقف اطلاق النار وعقد اتفاق مع الجيش الليبي.

في المقابل وعند بدء الفشل في ليبيا سارعت تركيا في إختلاق وإشعال صراع جديد من حرب قديمة طويت صفحاتها منذ زمن طويل وكما هي سياسة المتناقضات والمفارقات الغريبة التي انتهجها الرئيس التركي في سياساته المتخبطه وذلك بإرساله آلاف المقاتلين من المنتمين لداعش لمؤازرة ودعم الأذربيجانيين الشيعة في وجه الأرمينيين المسيحيين الذين تدعمهم ايران ضد المتمردين الشيعة في أذربيجان والمفارقة الكبرى هو وقوف الجانب الروسي الى جانب الآرمن ضد الأذريين القوقازيين الذين كانوا جزءًا من الإتحاد السوفييتي سابقاً وكل هذه الأطراف التي تحارب بالوكالة في هذا الصراع يجمعهم مصالح مشتركة في مناطق اخرى ويربط بينهم تحالفات استراتيجية واتفاقيات كبرى ومنها إتفاق أستانا الذي عقد بين هذه الاطراف في الشأن السوري، فهل تتقاطع المصالح وتختلط الأوراق في كاراباخ وتتفكك التحالفات المؤقته بين القيصرية والفارسية والعثمانية التي لم تجتمع الا في كراهية العرب؟

كتبه: سعيد ابو جلوي