حقوق الإنسان تحقق في قضايا حرمان المرأة من إرثها

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، أنها تحقق حاليًا في قضية حرمان بعض النساء من إرثهن، كإحدى القضايا المتصلة بالعنف ضد المرأة.
وأوضحت الهيئة أنها رصدت حالات، امتنعت فيها سيدات عن المطالبة بحقوقهن في الإرث، لخشيتهم من تأثر علاقتهن بأسرهن، أو ضعف الوعي بحقوقهن التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة.
وأكدت عضوة مجلس هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة آمال الهبدان، أن حرمان المرأة من إرثها جريمة، مبينة أن الهيئة تنسق حاليًا مع الجهات المختصة لتتبع هذه القضية.
وتابعت الهبدان، بأن الهيئة تشجع من يقع عليها ضرر على التقدم للجهات ذات العلاقة لتقديم شكوى، مبينة أن الهيئة تستقبل الشكاوى عبر قنوات التواصل الإلكترونية أو الهاتفية أو عبر الحضور، من المتضررات أو ممن رصد قضايا من هذا النوع، لتقديم الدعم والمساندة.
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