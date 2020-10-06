وزير الرياضة يُعلن تعريب أسماء قمصان لاعبي دوري المحترفين

أعلن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تعريب أسماء قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد 2020/2021.

وغرد وزير الرياضة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، اليوم (الثلاثاء): “في ظل الدعم المستمر من سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، يسرني الإعلان عن مشاركة القطاع الرياضي في تفعيل مبادرة (عام الخط العربي) من خلال تعريب الأسماء على قمصان لاعبي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الكروي الجديد بالتعاون مع وزارة الثقافة”.

وأتم وزير الرياضة تغريدته بـ: “أشكر سمو أخي بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود على جهوده الكبيرة لخدمة الخط العربي باعتباره عنصراً أساسياً في حفظ الثقافة العربية ولما له من أدوار جمالية في تاريخنا الإسلامي”.