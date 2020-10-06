الجزائر : 5 وفيات و129 إصابة جديدة بكورونا

وأشار الناطق الرسمى للجنة فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن إجمالى عدد الوفيات بالجائحة بلغ 1773، فيما بلغ إجمالى الإصابات 52599 وحالات التعافى 36763.

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