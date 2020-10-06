متظاهرون يضرمون النار بمقار عدد من الأحزاب جنوب العراق

أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن متظاهرين فى ذى قار جنوبى العراق أضرموا النار فى مقار عدد من الأحزاب.



أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل منذ قليل، أن متظاهرين فى ذى قار جنوبى العراق أضرموا النار فى مقار عدد من الأحزاب. وكان محتجون عراقيون، اليوم الثلاثاء، اشتبكوا مع قوات الأمن بمدينة كربلاء جنوب البلاد، بعد تظاهرات خرجت فى المنطقة ترددت فيها هتافات ضد إيران.

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