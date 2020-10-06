الكاظمى : لا أحد يملك قرار الحرب أو السلام فى العراق سوى الدولة

شدد مصطفى الكاظمى، رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، على أن الدولة وحدها هى من يملك قرار الحرب أو السلام فى العراق، ولا أحد سواها.





وخلال الاجتماع الأول للجنة التحقيق فى الخروقات الأمنية التى تستهدف أمن العراق وهيبته، قال الكاظمى "إن هذه اللجنة المشكلة من الأجهزة التنفيذية الأمنية، ولجنة الأمن والدفاع فى مجلس النواب، إنما تمثل رأى الوحدة الوطنية، وستعتمد ذلك فى عملها".

وأضاف: "إن الجهات التى قتلت وجرحت عراقيين أبرياء، بخلاف ما يروج المبررون لهذه الاعتداءات، إنما تسىء إلى مستقبل العراق وعلاقاته"، محذرًا من أن "هذا الأمر قد تجاوز حدوده فى ظل الأزمات المركبة التى يعيشها العراق، وأن العراق اليوم أمام مسؤولية تاريخية وأن الدولة تمر باختبار حقيقى".

وأوضح أن "هذه اللجنة مخولة فى الحصول على أى معلومات تطلبها من أى جهة، وننتظر منها أن تأتى نتائجها ضمن الإطار الزمنى المحدد لها، كما أن مخرجات هذه اللجنة ستسهم في تثبيت هيبة الدولة والمؤسسة العسكرية ومهنيتها".

وتأتى تصريحات رئيس وزراء العراق تحذيرًا لفصائل عراقية مسلحة تقوم بشكل شبه يومى بقصف المنطقة الخضراء الحكومية ومطار بغداد الدولى وأرتال لقوات التحالف الدولى المنسحبة من العراق، ما أوقع قتلى وإصابات فى صفوف المدنيين العراقيين وبشكل يهدف إلى زعزعت الأمن والاستقرار والإساءة إلى مكان العراق الدولية.