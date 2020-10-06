اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع السودانى

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى، ترأس، الاجتماع، الذى عقد فى القصر الجمهورى بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقالت الوكالة : "فى مستهل الجلسة ترحم الاجتماع على روح الشهيد ملازم أول شرطة بدوى يوسف عبد الله والذى استشهد فى أحداث هيا بشرق السودان".

وقال اللواء ياسين إبراهيم، وزير الدفاع، فى تصريح صحفى، إن الاجتماع ناقش الأحداث فى الشرق وتلقى تنويرا أمنيا من الأجهزة المختصة.

ولفت إلى أن الاجتماع أكد أن شرق السودان يعانى من مشكلات متجذرة، لافتاَ إلى أن حلها لا ينبغى أن يكون بهذه الطريقة المتبعة، مشيرا إلى أن المجلس اتخذ قرارات َواضحة فيما يتعلق بحرية التظاهر والاعتصام على أن لا تكون على حساب المرافق الحيوية الهامة مثل إغلاق الطرق القومية والموانئ لتأثيرها المباشر على الاقتصاد القومى وعلاقات السودان الخارجية.

وقال وزير الدفاع، إن المجلس أكد على تكوين لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، كما قرر تكوين لجنة تحضيرية برئاسة الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى للإعداد للمؤتمر التشاورى الدستورى الجامع لمواطنى شرق السودان بشأن اتفاقية السلام التى تم توقيعها بجوبا مؤخراَ".