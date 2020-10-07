نهر الأهلي يحفر مجراه

‬• حينما كانت قلوب مسؤولي ومسيري النادي الأهلي على قلب رجل واحد، حصد البطولات، ومنها أول دوري عام في بلادنا، وحقق الدوري والكأس في موسم واحد، وكانت تهابه الفرق الأخرى.

‬• حدث الشقاق بينهم، فتأخر ترتيبه في الدوري، وابتعد عن الكؤوس الملكية التي هو سيدها دون منازع، فلماذا لا يستفيد الأهلاويون من ذلك؟.

‬• يعتقد أغلب الأهلاويون أن مسلسل ضياع الأهلي حدث خلال الموسمين الماضيين، وهذا غير صحيح.

‬• بدأت لبنة ضياع سفير الوطن من بعد عودته لمنصات البطولات، فبعد تحقيقه للدوري، وكأس الملك بدأ الكارهون لقلعة الكؤوس في رسم خطوات التدمير.

‬• آخر مباراة لعب للأهلي فيها أسامة، والمعيوف هي مباراة كأس الملك، ولعبا ضده في كأس السوبر، فهل فيه دليل أقوى من ذلك على التدمير الممنهج لكيان أهلينا.

‬• واصل الكارهون لأهلينا في مسلسل التفتيت بعدم التجديد للمدافع ميليغان، وفيتفا، وبن عمر، وبعض لاعبيه المحليين، وجميع الأهلاويون يعرفون من هم هؤلاء اللاعبون، وماذا أضافوا لسفير الوطن.

‬• ماذا بقي؟

بقي القول:

كل من كان مسؤولًا في النادي “…” من بعد كأس الملك استخدموا كأدوات لتفكيك قوة الأهلي، بداية من هروب كيال، إلى استقالة الزويهري في الفجر، ومن تولى بعدهم رئاسة الأهلي إلى وقتنا الحالي، ساهموا من حيث يعلمون أو لا يعلمون في تدمير كياننا الكبير، فياجماهير سفير الوطن، ثقوا أن نهر الأهلي يعرف مجراه، ومابقي لكم إلا الوقوف مع ناديكم، فلا تخذلوه كما خذله الكثير بالوعود الوهمية، وخلفه طبول تقرع بالثناء والمديح، كل ذلك من أجل مصالحهم الشخصية.

‬• ترنيمتي:

‏انا جيت لِك

بشوق

وأشواق تغليك

شاعرٍ بك وقلبي

قبلي

هو اللي تلك

ماجيت يمك

وبالهوى

بس أمنيك

جيت أتبع

خطاك

وظلي فوق ظلك

كتبه د.محمد الجارالله

@muh__aljarallah