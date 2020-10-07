شرطة الرياض تطيح بـ 9 مخالفين ارتكبوا جرائم سلب وسطو

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت – بفضل الله- من الإطاحة بتسعة أشخاص ( سبعة من الجنسية التشادية واثنين من الجنسية السودانية ، جميعهم من مخالفي نظام الإقامة، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهم بارتكاب العديد من الجرائم، التي تنوعت بين سلبٍ وسطوٍ وسرقة المتاجر بكسر واجهاتها والاستيلاء على ما بخزائنها، وترصد لعملاء البنوك ومندوبي التحصيل التابعين للشركات، وتهديد ضحاياهم بالأسلحة البيضاء وسلبهم، وانتحال صفة رجال الأمن، وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، وقد بلغ مجموع ما استولوا عليه من أموال ( 4.120.370 ) أربعة ملايين ومائة وعشرين ألفا وثلاثمائة وسبعين ريالا، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.