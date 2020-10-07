الجيش اليمنى يستعيد معسكرا استراتيجيا من قبضة الحوثيين

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية، قال العقيد ربيع القرشى، الناطق العسكرى باسم المنطقة العسكرية السادسة، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير معسكر الخنجر والمواقع المحيطة به بعد معارك مع مليشيا الحوثى.

وأضاف القرشى، أن قوات الجيش بإسناد من طيران التحالف العربى، نفذت عملية عسكرية ضد مليشيا الحوثى "تمكنت من خلالها تحرير المعسكر ومواقع أخرى فى مديرية خب الشعف، شمالى المحافظة".

وأشار المتحدث العسكرى، إلى أن المعارك وقصف الطيران خلفا خسائر مادية و بشرية كبيرة فى صفوف المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، فضلاً عن وقوع شهداء وجرحى فى صفوف الجيش، دون ذكر حصيلة معينة.

وكان مسلحو الحوثى سيطروا على معسكر الخنجر بعد معارك خاضوها مع قوات الجيش الشهر الماضى، ليعاود الجيش استعادة المعسكر، اليوم الثلاء.