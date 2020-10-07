بندر بن سلطان يهاجم السلطة الفلسطينية بسبب اتفاق السلام مع إسرائيل

وقال الأمير بندر إلى أن القضية الفلسطينية قضية عادلة، لكن محاميها "فاشلون"، مضيفا أن القيادة الفلسطينية تراهن دائما على الطرف الخاسر "وهذا له ثمن"، وفقا لـ"سكاى نيوز عربية".
واعتبر انتقادات السلطات الفلسطينية للاتفاق بأنه "تجرؤ بالكلام الهجين وغير مقبول"، على حد وصفه.
وأضاف الأمير بندر بن سلطان "ما سمعته مؤلم، لأنه كان متدنى المستوى وكلام لا يقال من مسؤولين عن قضية يريدون من كل الناس أن يدعموهم".
ونوه الأمير بندر إلى الدعم الذى قدمه ملوك السعودية المتعاقبون على مدى عقود للقضية الفلسطينية، وقال إن على الشعب الفلسطينى أن يتذكر أن المملكة كانت دائما حاضرة لتقديم المساعدة والمشورة.
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