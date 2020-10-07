المرور يؤكد : الغرامة عقوبة عدم تثبيت لوحة المركبة في مكانها

جددت الإدارة العامة للمرور التأكيد على قائدي المركبات بضرورة تثبيت لوحات المركبة في المكان المخصص لها. وأوضحت الإدارة أن عدم تثبيت اللوحة في مكانها يُعد مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها المالية ما بين 1000 و2000 ريال. اظهر المزيد

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